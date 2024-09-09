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        Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı (2)

        EŞİŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİSamsun'da eşyalarını almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:33
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        Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı (2)
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        EŞİŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

        Samsun'da eşyalarını almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Ö.Ç.’ye silah çektiği öne sürülen ve genç kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.C.Ç., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Ö.Ç.’nin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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