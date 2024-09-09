Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı (2)

Samsun'da eşyalarını almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki eşi Ö.Ç.’ye silah çektiği öne sürülen ve genç kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.C.Ç., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Ö.Ç.’nin şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

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