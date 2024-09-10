Tost makinesinden uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G.’nin il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyon kapsamında durdurulan araçta, tost makinesinin içine gizlenmiş 2 kilogram toz esrar, 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 10 sentetik hap, 2 esrar izmariti, 1 hassas terazi ve 1 esrar öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili H.G., gözaltına alındı.

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