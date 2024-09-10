Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 kişi toprak altında (2)

Samsun'un Bafra ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Evrenuşağı Mahallesi'nde evlerinin önündeki arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aydın (28) ve amcasının damadı Sabri Bayraktar'ı (56) kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, çalışmalarını dikkatli bir şekilde yürütüyor.

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