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        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 1 kişi öldü, 1 kişi toprak altında (3)

        BİRİNİNCANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISamsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:40
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        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 1 kişi öldü, 1 kişi toprak altında (3)
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        BİRİNİNCANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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