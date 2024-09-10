Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 1 kişi öldü, 1 kişi toprak altında (3)

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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