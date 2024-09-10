Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)

Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde kendilerine ait arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden diğerinin de cenazesine ulaşıldı. Ekiplerin toprak altından çıkardığı Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar'ın cenazeleri, ambulansla morga götürüldü.

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