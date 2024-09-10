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        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)

        DİĞERİNİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISamsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde kendilerine ait arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden diğerinin de cenazesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:15
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        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)
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        DİĞERİNİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde kendilerine ait arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden diğerinin de cenazesine ulaşıldı. Ekiplerin toprak altından çıkardığı Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar'ın cenazeleri, ambulansla morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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