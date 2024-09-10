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        Samsun'da, seyir halindeki otomobil alev aldı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde seyir halinde iken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:27 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:30
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        Samsun'da, seyir halindeki otomobil alev aldı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde seyir halinde iken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi. Musa K. yönetimindeki 55 GB 072 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü otomobili durdurup, itfaiyeye haber verdi. Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Otomobilde hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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