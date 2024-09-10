Samsun'da, seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi. Musa K. yönetimindeki 55 GB 072 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü otomobili durdurup, itfaiyeye haber verdi. Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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