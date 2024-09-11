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        Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu

        SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:40
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        Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu
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        SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu.

        Kızılırmak Nehri'nde hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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