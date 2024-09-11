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        Su kuyusu açarken göçük altında can veren 2 kişi toprağa verildi

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Aydın (28) ve Sabri Bayraktar (56) bugün son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:15
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        Su kuyusu açarken göçük altında can veren 2 kişi toprağa verildi
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Aydın (28) ve Sabri Bayraktar (56) bugün son yolculuklarına uğurlandı.

        Olay dün saat 11.30 sıralarında Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Fındık bahçesini sulamak amacıyla kuyu açan Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. 5 saat süren çalışmaların ardından 2 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan otopsilerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Vefat eden Mustafa Aydın için bugün Bafra ilçesinde tören düzenlendi. Bekar olan Aydın ikindi vakti Evrenuşağı Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi. Mustafa Aydın'ın cenazesine cezaevinde hükümlü olan ağabeyi Ahmet Aydın, ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

        Sabri Bayraktar ise Atakum ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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