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        Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinde ve bahçesinde 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:50
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        Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde evinde ve bahçesinde 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.B.’nin (45) evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi. F.B., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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