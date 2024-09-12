Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye gözaltı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinde ve bahçesinde 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN’un Atakum ilçesinde evinde ve bahçesinde 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.B.’nin (45) evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi. F.B., gözaltına alındı.
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