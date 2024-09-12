Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.B.’nin (45) evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi. F.B., gözaltına alındı.

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