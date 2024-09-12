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        Kahverengi kokarcaya hunili tuzak

        SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca popülasyonunu izleme ve yok etme amaçlı 520 funnel (hunili) tuzağın kurulduğunu, önümüzdeki aylarda da alınacak olan tuzaklarla birlikte kahverengi kokarcayla mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:50
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        Kahverengi kokarcaya hunili tuzak
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        SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca popülasyonunu izleme ve yok etme amaçlı 520 funnel (hunili) tuzağın kurulduğunu, önümüzdeki aylarda da alınacak olan tuzaklarla birlikte kahverengi kokarcayla mücadele edeceklerini söyledi.

        Kentte fındık çotanaklarının özünü emerek kurumalarına ve verimsiz hale gelmelerine sebep olan kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor. Fındığın yanı sıra sebze ve meyve bahçelerinde de ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için samuray arılarından sonra funnel (hunili) tuzaklar kuruldu. Nisan ayından bu yana kahverengi kokarcaların yoğun olduğu yerlere 520 tuzak yerleştirildi. Kurulan tuzakların içerisine kahverengi kokarcaları cezbeden madde olan feromon konuldu. Bu sene sonuna kadar kurulacak olan ve toplamda 2 bine yakın tuzakla kahverengi kokarcaları bahçelerden koruma hedefleniyor.

        ‘NİSAN AYINDA 520 ADET TUZAK DAĞITTIK’

        Tuzakların içerisine kahverengi kokarcayı cezbedecek olan bir maddenin (feromon) olduğunu ve buna geldiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kahverengi kokarca sadece fındık alanlarına değil, diğer meyvelere de zarar veriyor. Samsun’un doğu kesiminde fındık genelde geçim kaynağı olduğu için bu mücadeleye fındıkta yoğunlaştık. 27 Kasım 2023 yılında yaptığımız bir panelle tüm sektörü bununla ilgili mücadelede startını vermiştik. 2019 yılından beri devam ediyor ama Samsun genelinde özellikle 2023-2024 yılında büyük zarar vereceğini tahmin ettiğimizden dolayı öncelikle kışlıklarda mücadele ettik. Nisan ayında 520 adet feromon maddeli tuzak dağıttık” dedi.

        TUZAKLAR KIŞLIK ALANLARA DA KURULACAK

        Tuzakları kışlık bölgelere de kuracaklarını ifade eden Sağlam, “Kışlık tuzaklama bittikten sonra bahar döneminde de o tuzakları böceklerin kışlıktan bahçeye gidecekleri yerlere götüreceğiz. Oralarda da çıktıysa oralara da ilaçlama yapılacak. Daha sonra arazi kontrollerimize baktığımızda nisan-haziran aylarında izleme tuzaklarımızdaki yoğunluğa göre de kimyasal ilaçlama yapılması gereken yerlerde köyün muhtarlıkları ve çiftçilerimizle haberleşerek ilaçlamaları yapacağız” diye konuştu.

        ‘AMACIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİN GELİR DÜZEYİNİ ARTTIRMAK’

        Çiftçilere tavsiyelerde de bulunan Sağlam, “İnşallah çiftçilerimiz biraz daha bilinçlenir. Çünkü geçen yıl bu uyarıları yaptığımızda inanmıyorlardı. ‘Bu her zaman gördüğümüz böcek. Çok fazla abartıyorsunuz’ gibi cümleler duyduk. Ancak özellikle bu sene baktığımızda Terme ve Çarşamba ilçelerinde belli bölgelerinde ilaçlanmayan alanlarda böceklerin zararlarını görünce inandılar. Çiftçilere tavsiyemiz mutlak suretle bizimle bağlantılı çalışsınlar. Bizim verdiğimiz takvimlere mutlaka uysunlar. Yaptırımlarımızı mutlaka dikkate alsınlar. Bizde kendilerinin gelir düzeyinin arttırılması için uğraşıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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