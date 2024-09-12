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        Kızılırmak'ta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

        SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde bulunan cesedin Hacer Ozan'a (76) ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:20
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        Kızılırmak'ta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
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        SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde bulunan cesedin Hacer Ozan'a (76) ait olduğu belirlendi.

        Olay, dün Kızılırmak Nehri'ne fotoğraf çekmek için gelen kişinin suda ceset görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ortaya çıktı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatılırken, Muhittin Ozan (77) nehirde bir ceset bulunduğunu duyunca polise gitti. "Eşimle alışverişe çıktım. O eve erken döndü. Ben de daha sonra eve gidince eşimi göremedim, aradım ulaşamadım. Haberlerde bir kadın cesedi bulunduğunu öğrenince geldim" diyen Muhittin Ozan, cesedi teşhis etti. Cesedin Muhittin Ozan'ın eşi Hacer Ozan'a ait olduğu belirlendi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, kadının ölüm nedeninin henüz belirlenmediği ve otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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