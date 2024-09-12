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        Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde eşinin başına tabancanın kabzasıyla vuran İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:55
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        Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde eşinin başına tabancanın kabzasıyla vuran İ.K. (30), gözaltına alındı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi’nde meydana geldi. İ.K. ile eşi S.K. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İ.K, eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurdu. S.K.’nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, İ.K. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 fişek ve kağıda sarılı vaziyette 30 gram kubar esrar ele geçirildi. İ.K., ifadesinde alkolün etkisiyle eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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