Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        'Ayçiçeği üretiminin artması için sulama ve devlet desteği şart'

        KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle ayçiçeği üretiminin azaldığını, bu durumu aşmak için devlet desteği ve sulama imkanlarının artırılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ayçiçeği üretiminin artması için sulama ve devlet desteği şart'
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, kuraklık ve düşük rekolte nedeniyle ayçiçeği üretiminin azaldığını, bu durumu aşmak için devlet desteği ve sulama imkanlarının artırılması gerektiğini belirtti.

        Genel Merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği üretimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erarslan, bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeği üretiminde ciddi bir rekolte düşüşü yaşandığını ve bu durumun yerli üretimin azalmasına, dolayısıyla ithalat ihtiyacının artmasına yol açtığını söyledi. Üretimin artırılması için sulama imkanlarının genişletilmesi ve devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Erarslan, üretimin sulamaya bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Ayçiçeği sulandıkça hem verimi hem de yağ randımanı artıyor. Ancak çiftçilerin büyük kısmı sulama imkanına sahip değil. Bu da üretimin verimini düşürüyor. Sulama imkanlarının artırılması, hem verimin hem de rekoltenin artmasına katkı sağlayacaktır."

        'EN DÜŞÜK FİYATLI GIDA MADDESİ AYÇİÇEĞİ YAĞI'

        Ayrıca gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Erarslan, "Şu anda piyasada en düşük fiyatlı gıda maddesi ayçiçeği yağı. Bunun sebebinin ithal edilmiş ucuz ham madde stokunun olduğunu düşünüyoruz. Ancak ham yağ maliyetinin altında satılan yağlar var. Bu durum, çiftçinin ürettiği ürünü maliyetinin altında pazara sürmesine yol açıyor. Bu da zararına satış demektir. 5 litrelik ayçiçeği fiyatına bir litre zeytinyağı alamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        'BU YIL ÜRETİM 1 MİLYON 200 BİN TON'

        Ayçiçeği üretim miktarlarına da değinen Erarslan, "Geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin ton ayçiçeği üretildi. Ancak bu yıl üretim 1 milyon ile 1 milyon 200 bin ton arasında kaldı. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacı ise 3 milyon ton. Aradaki fark ithalat ile kapatılacak ve bu durum döviz kaybına neden olacak" dedi.

        Erarslan, ayçiçeği üreticilerinin memnuniyeti için devletin daha fazla destek sağlaması gerektiğini belirtti ve kuraklık gibi mevsimsel koşulların kontrol edilemeyeceğini ancak sulama ve desteklerle üretimin artırılabileceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        Ailesinin ürettiği fındığın değerini artırmak için işleme atölyesi kurdu
        Ailesinin ürettiği fındığın değerini artırmak için işleme atölyesi kurdu
        Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı
        Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı
        Kızılırmak'ta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
        Kızılırmak'ta cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
        Samsun'da karısını darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı
        Samsun'da karısını darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı
        Kahverengi kokarcaya hunili tuzak
        Kahverengi kokarcaya hunili tuzak
        Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye gözaltı
        Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye gözaltı