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        Husumetlisine tabanca çekip, tutukluk yapınca kaçan şüpheli yakalandı

        SAMSUN'da husumetlisine tabanca çekip, silah tutukluk yapınca kaçan Batuhan Aksu (27), 35 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:40
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        Husumetlisine tabanca çekip, tutukluk yapınca kaçan şüpheli yakalandı
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        SAMSUN'da husumetlisine tabanca çekip, silah tutukluk yapınca kaçan Batuhan Aksu (27), 35 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Batuhan Aksu, husumetlisi olduğu L.B.'ye (27) tabanca çekti fakat silah tutukluk yaptı. Aksu kaçarken, polis şikayet sonrası çalışma başlattı. Şüpheli olaydan 35 gün sonra Atakum ilçesinde ruhsatsız tabancası ile yakalandı. 4 suçtan daha aranan Batuhan Aksu, işlemleri sonrası tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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