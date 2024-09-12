Husumetlisine tabanca çekip, tutukluk yapınca kaçan şüpheli yakalandı

Olay, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Batuhan Aksu, husumetlisi olduğu L.B.'ye (27) tabanca çekti fakat silah tutukluk yaptı. Aksu kaçarken, polis şikayet sonrası çalışma başlattı. Şüpheli olaydan 35 gün sonra Atakum ilçesinde ruhsatsız tabancası ile yakalandı. 4 suçtan daha aranan Batuhan Aksu, işlemleri sonrası tutuklandı.

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