Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı (2)
TUTUKLANDISamsun'unTekkeköy ilçesinde eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurup yaralayan İbrahim Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun’unTekkeköy ilçesinde eşinin başına tabancanın kabzasıyla vurup yaralayan İbrahim Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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