Kazada yaralanan kadın, 47 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Muradiye Uzunoğlu (68), tedavi gördüğü hastanede 47 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Temmuz saat 22.45 sıralarında Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Engiz Mahallesi Adalet Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Muradiye Uzunoğlu yönetimindeki 07 AEV 631 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Ters dönen ve yarıya kadar suyla dolan otomobilde sürücü Uzunoğlu ağır, yanında bulunan ve İstanbul’dan kente anneannesini görmeye gelen E.U.K. (17) ile arkadaşı Yusuf Asaf G. (19) ise hafif yaralandı. E.U.K., otomobilden çıkıp, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler, otomobilin içerisinde bilinci kapalı bir şekilde kalan Uzunoğlu ve Yusuf Asaf’ı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülüp, tedavi altına alındı.