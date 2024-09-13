24 yıldır kayıp olan Sinem'in babası: Narin olayında yüreğim cız ediyor

SAMSUN’da 24 yıl önce, 5 yaşındayken evinin önünde oynarken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sinem Özdemir’in babası Mahmut Özdemir (59), “Narin olayını izlerken yüreğim cız ediyor” dedi.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Kalfa Sokak'ta 2000 yılının haziran ayında Sinem Özdemir, evinin önünde oynarken kayboldu. Ayşe ve Mahmut Özdemir çifti, yıllarca kızlarından haber bekledi. Geçen zaman içerisinde herhangi bir ize rastlanılamadı. 2014 yılında dönemin savcısı Vedat Soğukpınar Zeytinlik Mahallesi'nde cinsel suçlardan yargılanan, hapis cezası alan, sabıkası bulunan kişileri tespit etti. Belirlenen isimlerin hepsinin dosyası tek tek incelendi. 2008 yılında intihar eden Ahmet Demirci adı üzerinde yoğunlaşıldı. Sinem'in evine çok yakın mesafede oturan Demirci'nin 1995 yılında 2 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, delil yetersizliğinden beraat ettiği ortaya çıkınca, eşi ifadeye çağrıldı. Eşinin verdiği ifadeye göre o dönem Ahmet Demirci'nin mutfakta inşaat yaptırdığı ve mutfak tezgahını değiştirdiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılık şu an boş olan ve kullanılmayan evin mutfağında kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda, bir kişiye ait kafatası, diş ve kemik parçaları bulundu. Alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede evde bulunan kemik parçalarının 15 yaşlarında başka bir kız çocuğuna ait olduğunu saptadı.

‘ÖLMÜŞ OLSAYDI BİR YERDEN ÇIKARDI’ Samsun’un 24 yıldır çözülemeyen vakası olarak kayıtlardaki yerini alan Sinem Özdemir dosyası ile ilgili aile umudunu koruyor. Halen kızının bulunacağına inanan Mahmut Özdemir, “2000 yılının Haziran ayında cuma günü kızım kapının önüne çıkıp, çocuklarla oynuyor. 1 saat sonra eşim kapının önüne baktığında Sinem’i göremiyor. Her yere bakıyorlar ama bulamıyorlar. 2000 yılından beri ne ölüsüne ne de dirisine rastlayamadık. Şu anda bununla ilgili hiçbir araştırma yapılmıyor. Dosya belki de raftan kalktı. Ben hala bu olayın Zeytinlik Mahallesi’nden çözülebileceğine inanıyorum. Bunu da emniyet, istihbaratlar çözecek. Ben 59 yaşımdayım, adımın Mahmut olduğunu biliyorsam, bu olayın Zeytinlik Mahallesi’nden çözüleceğini biliyorum. İnanç olmadan yaşanmaz. Yaşayıp yaşamadığını Allah bilir. Bu zamana kadar ölmüş olsaydı bir yerden çıkardı diye düşünüyoruz. Televizyon programlarına bakıyoruz 30 senenin 40 senenin üzerine aileler birbiriyle buluşuyor. Allah’ım inşallah bize o günleri gösterir” dedi.