Samsun'da orman yangını

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil bölümü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkının yanında yer alan ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için çaba sarf ediyor.