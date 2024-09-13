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        Samsun'daki orman yangını kontrol altında (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDISamsun'un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:00
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        Samsun'daki orman yangını kontrol altında (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Samsun’un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 10 dönüm alanda etkili olan yangının çembere alınarak söndürüldüğünü belirterek, “Çok hızlı bir şekilde hem emniyet, hem itfaiye, hem de üniversitenin personelleri ellerindeki bütün imkanlarla yangını kısa bir sürece kontrol altına aldı. Yaklaşıp olarak 10 dönüm kadar bir alanda sadece dip yangını olarak ortaya çıktı. Ağaçlarda dahil ciddi bir hasarımız yok. Ama ciddi bir tehlike olarak atlatıldı. Hassasiyetleri nedeniyle müdahale eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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