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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu şüphelisi refüje çarptı; başına dayadığı tabancayla intihar etti

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü refüje çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 01:41 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:45
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu şüphelisi refüje çarptı; başına dayadığı tabancayla intihar etti
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü refüje çarptı. Uyuşturucudan aranan Soner Ozansoy, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. 

        Olay, saat 20.45 sıralarında Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce aranan Soner Ozansoy, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, 34 KHS 940 plakalı otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında polis ekipleriyle Ozansoy’un otomobili arasında çarpışma yaşandı. Ozansoy’un kullandığı otomobil, refüje çarparak durabildi. Ozansoy, iddiaya göre, müdahale sırasında yanındaki tabancayı başına dayayıp ateşledi. Olay yerine sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozansoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ozansoy hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan 2 gün önce işlem yapıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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