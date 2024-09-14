Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu şüphelisi refüje çarptı; başına dayadığı tabancayla intihar etti

Olay, saat 20.45 sıralarında Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce aranan Soner Ozansoy, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, 34 KHS 940 plakalı otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında polis ekipleriyle Ozansoy’un otomobili arasında çarpışma yaşandı. Ozansoy’un kullandığı otomobil, refüje çarparak durabildi. Ozansoy, iddiaya göre, müdahale sırasında yanındaki tabancayı başına dayayıp ateşledi. Olay yerine sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ozansoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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