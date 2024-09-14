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        Samsunspor - Konyaspor // fotoğraflar

        SüperLig'in 5'inci haftasında Samsun'da oynanan Samsunspor - Konyaspor'un ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:03 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:05
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        Samsunspor - Konyaspor // fotoğraflar
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        SüperLig'in 5’inci haftasında Samsun'da oynanan Samsunspor - Konyaspor'un ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Samsunspor ve Konyaspor seremoniye tişörte baskılı Narin Güran’ın fotoğrafı ve ‘Çocuklar Narin’dir karanlıklara teslim etmeyelim’ pankartı ile çıktılar.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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