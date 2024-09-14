Samsunspor - Konyaspor // fotoğraflar

SüperLig'in 5’inci haftasında Samsun'da oynanan Samsunspor - Konyaspor'un ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Samsunspor ve Konyaspor seremoniye tişörte baskılı Narin Güran’ın fotoğrafı ve ‘Çocuklar Narin’dir karanlıklara teslim etmeyelim’ pankartı ile çıktılar.

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