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        Samsunspor - Konyaspor: 0-1

        STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet AkıncıkSAMSUNSPOR: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:10
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        Samsunspor - Konyaspor: 0-1
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        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

        SAMSUNSPOR: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Ntcham (Dk. 86 Tait), Emre Kılınç (Dk. 63 Laura), Holse (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 63 Schindler), Dimata (Dk. 63 Moundilmadji)

        KONYASPOR: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko (Dk. 87 Uğurcan), Ufuk, Ndao (Dk. 87 Damjanovic), Aleksic (Dk. 72 Keyta), Pedrinho (Dk. 79 Oğulcan), Umut Nayir (Dk. 72 Kramer)

        GOLLER: Dk. 30 Pedrinho (Konyaspor),

        SARI KARTLAR: Nikola, Oğulcan (Konyaspor)

        Süper Lig'in 5’inci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Samsunspor ve Konyaspor seremoniye tişörte baskılı Narin Güran’ın fotoğrafı ve ‘Çocuklar Narin’dir karanlıklara teslim etmeyelim’ pankartı ile çıktı.

        3’üncü dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Holse’nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        15’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağından Dimata’nın pasıyla buluşan Muja, uygun pozisyondaki Holse’ye verdi. Holse’nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

        18’inci dakikada çalımlarla ceza sahasının sağ çaprazına kadar gelen Muja’nın pasıyla buluşan Dimata, penaltı noktasının üzerinden kaleye çektiği şuta Konyaspor defansı son anda ayak koydu.

        30’uncu dakikada Konyaspor’un geliştirdiği atakta Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Adil’in indirdiği topun gelişine vuran Pedrinho’nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Konyaspor’un galibiyetiyle sona erdi.

        59’uncu dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Ndao’nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Samsunspor defansı uzaklaştırdı.

        74’üncü dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Laura’nın kafa vuruşunda kaleci Slowik topu kornere çıkarttı.

        Samsunspor maçı 1-0 kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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