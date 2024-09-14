Samsunspor – Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 5’inci haftasında Samsunspor sahasında ağırladığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmayı değerlendirdi.

Milli aranın takıma iyi gelmediğini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Bugün bizim günümüz değildi. İyi oynamadık. Milli ara bize çok iyi geldi diyemem. Milli takıma giden oyuncularımızın uzun yolculukları ve yorgun olması bizi etkiledi. İyi defans yapamadığımız, kornerden yediğimiz bir gol var. Hakem iyi gününde değildi. 2 tane pozisyon vardı ama biri net penaltıydı. Yapmamız gereken çok çalışmak. Soyunma odasında oyuncularıma ‘gerçekliğe hoş geldiniz’ dedim” dedi.

‘EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ 2 MAÇTA DA GOL ATAMADIK’ Bu sezon kendi sahalarında oynadıkları 2 maçta gol atamadıklarını ifade eden Reis, “Biz, bugün takım olarak iyi değildik. Oyun biraz durdu. Bu futbolda olağan bir şey. Biraz daha iyi oynamamız gerekiyor. Beşiktaş karşılaşmasına oranla topla oynama yüzdemiz biraz daha yüksekti. Ancak oyunların çok fazla durdurulmasından veya oyuncuların yere yatmasından çok takımın ne yaptığı beni ilgilendiriyor. Kendi evimizde oynadığımız 2 maçta da gol atamadık. Bu düzeltmeleri yaptıktan sonra puan veya puanlar almamız gerekiyor” diye konuştu.

ALBAYRAK: ALMIŞ OLDUĞUMUZ BU 3 PUAN BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ Son 2 maçtır gol yemediklerini ifade eden Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, “Zorlu bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Çünkü üst üste galip gelip puanlar alan bir takıma karşı oynayacaktık. Geçen sezon iç saha galibiyetleri alan bir takımdı. Bunun zorluklarını biliyorduk. Hafta içerisinde bunların üzerine çalıştık. Biz sezon başından beri savunmaya ağırlık veriyorduk. Son 2 maçtır da gol yemiyoruz. Bu maçta da galip geldik. Bu zorlu hava şartlarında oyuncularımızın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz zorlu bir rakip, güzel sonuçlar alan bir ekipti. Almış olduğumuz bu 3 puan bizim için sevindirici. Yeni yapılan transferlerin uyum sorunun atlatmasıyla birlikte iyi bir Konyaspor izlettireceğiz” dedi.