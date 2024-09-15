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        Lösemili çocuklar için yufka açıp, makarna yaptılar

        SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) 'Altın Kız' grubu ile bir araya gelen gönüllü kadınlar, yılbaşında düzenleyecekleri kermes için yufka açıp makarna yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:15
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        Lösemili çocuklar için yufka açıp, makarna yaptılar
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        SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) 'Altın Kız' grubu ile bir araya gelen gönüllü kadınlar, yılbaşında düzenleyecekleri kermes için yufka açıp makarna yaptı.

        Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan kadınlar, yılbaşında lösemili çocuklar yararına yapılacak kermes için LÖSAM’ın 'Altın Kızlar' grubu ile bir araya gelerek hamur yoğurup, yufka açtı. Açtıkları yufkalardan daha sonra makarna ve erişte yaptı. Yaptıkları makarnaların lösemili çocuklara faydalı olacağını belirten Fatma Tepe (64), “Lösemili çocuklar için burada yardım olarak çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımıza şifa olur. Allah’ım onlara iyilik ve şifa versin. Burada çocuklarımızın yararına makarna ve erişte açıyoruz” dedi.

        Muradiye Bayram (62) ise “Lösemili çocuklarımıza destek amaçlı buradayız” diye konuştu.

        Yalı Mahallesi’ndeki kadınlar ile güzel şeyler yaptıklarını ifade eden LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, “Burada oturan kadınlarımızla beraber LÖSAM’ın altın kızları toplandık. Yılbaşında kermesimiz var. Kadınlarımız, bu kermeste bizim de katkımız olsun dediler. Burada makarna yapıyoruz, erişte ve mantı açıyoruz. Ayrıca tarhana da yaptık. LÖSAM’ın altın kızları ve buranın halkı el birliği ile hamurları yoğurdular. Büyük bir heyecanla lösemili çocuklara katkıları olacak diye güzel şeyler yapıyoruz. Ben de buradan insanlara sesleniyorum. Bunları biz yaptık. Yılbaşında da bir alışveriş merkezindeyiz, gelin alın. Çocuklarımıza ilaç olsun, size de afiyet olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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