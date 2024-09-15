Lösemili çocuklar için yufka açıp, makarna yaptılar

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) 'Altın Kız' grubu ile bir araya gelen gönüllü kadınlar, yılbaşında düzenleyecekleri kermes için yufka açıp makarna yaptı.

Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan kadınlar, yılbaşında lösemili çocuklar yararına yapılacak kermes için LÖSAM’ın 'Altın Kızlar' grubu ile bir araya gelerek hamur yoğurup, yufka açtı. Açtıkları yufkalardan daha sonra makarna ve erişte yaptı. Yaptıkları makarnaların lösemili çocuklara faydalı olacağını belirten Fatma Tepe (64), “Lösemili çocuklar için burada yardım olarak çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımıza şifa olur. Allah’ım onlara iyilik ve şifa versin. Burada çocuklarımızın yararına makarna ve erişte açıyoruz” dedi.