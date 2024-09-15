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        Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

        SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında 18 Eylül Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:40
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        Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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        SAMSUNSPOR, Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında 18 Eylül Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman 2 grup halinde yapıldı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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