Firari hükümlü, 10 kilo esrar ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Fatih Bingül’ün saklandığı evi belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bahçesinde yaptığı aramada, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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