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        Elektrik direği yalağın üzerine devrildi, akıma kapılan 2 büyükbaşı öldü

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde su içtiği yalağa elektrik direği devrilen 2 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:32
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        Elektrik direği yalağın üzerine devrildi, akıma kapılan 2 büyükbaşı öldü
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde su içtiği yalağa elektrik direği devrilen 2 büyükbaş öldü. Hayvanların sahibi Bahittin Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

        Olay, saat 10.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bahittin Kara'ya ait 2 büyükbaşın su içtiği yalağa, rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direği düştü. Elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş, telef öldü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, burada güvenlik önlemi aldı. Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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