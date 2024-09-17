Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
SAMSUN'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Sadi Atalay (65), hayatını kaybetti.
SAMSUN'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Sadi Atalay (65), hayatını kaybetti.
Kaza, Çarşamba ilçesi Ustacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Sadi Atalay'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 55 GM 181 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Atalay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Sadi Atalay'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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