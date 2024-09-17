Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Raylı sistemlerle akaryakıttan tasarruf ediyoruz (2)

        BAKANURALOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki 'Türkiye Buluşmaları'nın ardından Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Raylı sistemlerle akaryakıttan tasarruf ediyoruz (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAKANURALOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki 'Türkiye Buluşmaları'nın ardından Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ayrıca ziyaret ettiği esnafa 'hayırlı işler' diledi. Ziyaretlerin ardından Bakan Uraloğlu, yapımları süren Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi bağlantı yolunu inceledi.

        Samsun'daki çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımızın Samsun'a yaptığı ve yapımı devam eden hizmetleri var. Aynı şekilde yine planladığımız hizmetler var. Bu kapsamda da Yeşilkent bölgesinde kavşak çalışmamız var. Bu kavşak çalışmamız tabii şehir içerisindeki kavşak çalışmalarından ya da yapım çalışmalarından etkilenen bazı olumsuzlukları elbette var. Ondan dolayı doğru bir yöntemle trafiği de mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden, aksatmadan bir çözüm üretme noktasında büyükşehir belediyemizle beraber bir karar aldık ve ihalesini yaptık. Ve aşağı yukarı işin genel anlamda önemli imalatlarının bittiğini söyleyebilirim. İnşallah Kasım ayının içerisinde biz Yeşilkent kavşağını bitirerek direksiyonel kavşak dediğimiz yani sürücünün belli sınırları içerisinde rahatlıkla kullanabileceği, sinyalizasyonun olmayacağı, durma kalkma ihtiyacının olmayacağı bir kavşakla beraber, biz Samsun'un hem batı yönünde hem doğu yönünde hem kuzey hem güney yönünde ve civarındaki bütün yerleşimlere hizmet edecek olan çok kıymetli, önemli bir kavşağı inşallah Kasım ayı içerisinde hayata geçirmiş olacağız” dedi.

        Samsun Şehir Hastanesi yolunu da sene sonuna kadar bitirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Samsun Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolunun kuzey tarafında, şehre yakın tarafında bulunuyoruz. Toplam 5,3 kilometrelik tam ring oluşturacak bir yoldan bahsediyoruz. Samsun'un halihazırdaki çevre yolundan başlayıp şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak. Oradan da tekrar çevre yoluna bağlanacak iki noktada iki önemli kavşakla bağlanacak bir proje yaptık ve onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz kesim ilk etapta hastanenin açılmasıyla beraber hizmet edecek olan asfaltının da belli aşamaya getirdiğimiz yaklaşık 2,2 kilometrelik kesimdir. İnşallah burayı bu senenin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Zaten burası birinci etapta hastanenin ihtiyacını görecektir. Hastanenin açılmasıyla beraber, belki eş güdüm halinde, belki biraz önce, belki biraz sonrasında yine yaklaşık 3 kilometrelik kesimi de birazcık daha güneyde kalan kesimi de bitirerek inşallah Samsun'umuzun hizmetine vermiş olacağız. Bu da sadece bir hastane yolu değil aynı zamanda bu bölgenin ulaşımını da rahatlatacak olan bir yol. Ve güney tarafta kalan yol güzergahından aynı zamanda yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Samsun'un raylı sisteminin Kılıçdede Mahallesi'nden bağlayıp İlkadım'ın önemli bir bölümüne, kamu kampüsüne ve şehir hastanesine bağlanacak olan raylı sisteminde belli bir bölümüyle karayollarının çakıştığı kesimdir. Onu da beraberinde altyapısını inşallah oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'daki yol çalışmalarını inceled...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'daki yol çalışmalarını inceled...
        Bafra'da Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor
        Bafra'da Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor
        Samsun'da cami önünden motosiklet çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
        Samsun'da cami önünden motosiklet çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
        Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Vezirköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Samsun'da bir adreste 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Samsun'da bir adreste 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi