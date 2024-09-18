Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Bu iddiaların kulübümüzde yeri yoktur

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Samsunspor'un küme düşmesi için elinden geleni yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Samsunspor'un küme düşmesi için elinden geleni yapacağına dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Konu hakkında DHA’ya açıklamada bulunan Veysel Bilen, “Sözde Samsunspor aşığı gözüken, ortalığı karıştırmak için asılsız haber yapanlar, Samsunspor ve başkanımızla ilgili gerçekle bağdaşmayan, aslı astarı olmayan bilgilendirmeler yapmışlardır. Bunlar asla doğru değil” diye konuştu.

Yapılan iddialar hakkında konuşan Bilen, “Başkanımızın İbrahim Hacıosmanoğlu'yla 10 yılı aşkın bir dostluğu var. TFF yönetim kurulunda da çok sevdiğimiz, değerli isimler var. İspat edilmeyen, duyumlara dayalı söylemlerle camiaya zarar verdiklerini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Böyle bir söz Samsunspor Futbol A.Ş’de kime söylendiyse bu kişiyle yüzleşmeye hazırız" dedi.

‘TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE GALİP GELMEYİ İSTİYORUZ’

Süper Lig’in 5’nci haftasında gelen Konyaspor mağlubiyeti ve yine bu akşam kendi evinde oynayacakları Başakşehir FK maçı hakkında da konuşan Veysel Bilen, “Konyaspor maçında evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyet bizi ve taraftarlarımızı gerçekten çok üzdü. Ama hemen akabinde hazırlık dönemini süratle geçirip Başakşehir maçına takım hazırlandı. Erteleme maçı da bizim için son derece önemli. Bugün için taraftarlarımızın desteği ile güzel bir futbol oynayarak sahamızda galip gelmeyi istiyoruz. Başakşehir iyi bir takım. Dolayısıyla güzel ve zevkli bir karşılaşma olacağını ümit diyoruz. Tabi ki gülen taraf biz olursak çok daha mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.