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        Ormanda kenevir yetiştiren şüpheli, tutuklandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinin yakınındaki ormana kenevir eken Bülent Şimşek (48) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:15
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        Ormanda kenevir yetiştiren şüpheli, tutuklandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde evinin yakınındaki ormana kenevir eken Bülent Şimşek (48) tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Bülent Şimşek’in ormanda kenevir ekimi yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evinde ve ormanda yapılan aramalarda, 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık esrar maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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