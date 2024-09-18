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        Samsun'da 37 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 37 ayrı dosyadan aranan Mustafa Küçükgözlü (44), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:20
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        Samsun'da 37 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde ‘Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 37 ayrı dosyadan aranan Mustafa Küçükgözlü (44), yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 37 ayrı dosyadan aranması olan ve aynı suçtan 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Küçükgözlü’nün yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, Küçükgözlü’yü saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Küçükgözlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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