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        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)

        ŞEHİDİNCENAZESİ SAKARYA'YA UĞURLANDIOrdu'da kontrol noktasında görev yaptığı sırada motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:05
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        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)
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        ŞEHİDİNCENAZESİ SAKARYA’YA UĞURLANDI

        Ordu’da kontrol noktasında görev yaptığı sırada motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

        Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı.

        Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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