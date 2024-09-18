'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)

Ordu’da kontrol noktasında görev yaptığı sırada motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

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