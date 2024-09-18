Samsunspor - Başakşehir FK: 2-0

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Samsunspor, konuk ettiği Başakşehir FK’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Samsunspor’un eski teknik direktörlerinden Gheorghe Multescu için saygı duruşu yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.