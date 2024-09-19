Samsun'da sağanak etkili oldu

Kentte etkili olan sağanak zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler güçlükle ilerledi. Sel ve su baskınlarına karşı tedbir alan yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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