Fuat Çapa: Başakşehir'i taktiksel çalışmalarımız ile yendik

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de dün akşam oynanan erteleme maçında Başakşehir FK müsabakasını ve deplasmanda Rizespor ile oynayacakları maç hakkında Demirören Haber Ajansı'na

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir FK maçını taktiksel çalışmalar sayesinde kazandıklarını söyledi. Aynı zamanda deplasmanda oynayacakları Rizespor maçına değinen Fuat Çapa, “Bu maç bizim için önemli ve zor bir karşılaşma olacak” dedi.

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