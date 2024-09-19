Tramvayın çarptığı liseli yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Atakent Tramvay Durağı'nda meydana geldi. B.K.'nin vatmanlığını yaptığı 5503 numaralı tramvay, Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi K.B.'ye çarptı. Kazada hafif yaralanan K.B., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. K.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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