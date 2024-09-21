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        Prof. Dr. Demir: Önümüzdeki günlerde çok ciddi sel tehlikeleri ile karşılaşabiliriz

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:30
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        Prof. Dr. Demir: Önümüzdeki günlerde çok ciddi sel tehlikeleri ile karşılaşabiliriz
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        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, ülke genelinde belirli bölgelerde çok ciddi sel felaketi yaşanabileceğini söyleyerek, “Yaşanan kuraklık sonrasında düşen yağış, yüzey akışa geçerek sel felaketi oluşturma sonucunu beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte bu yağışların dalgalı şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sel tehlikeleri ile karşılaşabiliriz” dedi.

        OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye genelinde yağışların düzensiz şekilde devam ettiğini ve anlık yağan şiddetli yağmurun sel felaketini beraberinde getirebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Demir,” Bununla ilgili sürekli uyarıları yapıyoruz. Çünkü artık düşen yağış miktarları kısa süreli, ani ve şiddetli yağış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 ayı biraz dikkatli geçirmemizde fayda var. Uzun vadeli baktığımızda 2024 yılının sonbaharı kışa girişte, 2025 yılının ilkbahar aylarına girişte risklerin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.

        MEVSİMLER YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI

        Ülke genelinde yağış dağılımlarının değişimden dolayı insan, hayvan ve tarımsal yaşamların etkilendiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, “Dünyada ve ülkemizde küresel iklimin etkileri son yıllarda artarak kendini göstermektedir. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde son 1 yıl oldukça farklı yağış rejimlerini beraberinde getirdi diyebiliriz. Bunu hep beraber yaşadık. Zaman zaman kış ve yaz kuraklıkları, zaman zaman ani yağışlar ve şiddetli yağışlar ile değişik bölgelerde oluşan seller, bu sürecin sonucu olarak karşımıza çıktı. Yağış rejiminde çok fazla değişim olmasına rağmen mevsimlerde değişimler yaşamaya başladık. Mevsimler yer değiştirmeye başladı. Kışı hemen hemen çoğu yerde nerdeyse hiç yaşamadık. Kış ayı çok ılıman geçti. Kar yağışı çoğu bölgede olmadı. Yaz aylarına girdiğimizde de almamız gereken yağışları alamadık. Son birkaç gündür farklı bölgelerde yağışlar almamıza rağmen bu yağışların yıl içerisinde dağılımlarının değişimi ve süreci, geçtiğimiz bir yıl içerisinde hem insan yaşamını hem de tarımsal üretim ile hayvanların yaşamını doğrudan etkilemekte. Eğer böyle devam ederse, bizler gerekli tedbirleri almazsak ilerleyen dönemlerde yağış rejimi dolayısıyla daha büyük değişimler yaşamamız mümkündür” ifadelerini kullandı.

        ‘SON 1-2 AYDA ÜLKEMİZİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÇOK CİDDİ KURAKLIK VAR’

        Yetersiz kar yağışının yer altı kaynaklarını besleyemediğini ifade eden Yusuf Demir, “Son 1-2 ayda ülkemizin farklı bölgelerinde çok ciddi kuraklık var. Eskiden Konya Ovası’nda obrukların oluşumu diyorduk ama şimdi ülkemizin farklı bölgelerinde de obruklar oluşmaya başladı. Ciddi anlamda yer altı suyu kayıplarımız başladı. Çünkü geçen sene kar yağışlarının yetersiz olması yer altı suyunu beslemekte yeterli olmadı. Aynı zamanda içme suyu konusunda büyükşehirlerimizde ciddi kritik aşamalara gelindiğini görüyoruz. Son birkaç gündür düşen yağışların belirli yerlerde bir miktar rahatlamayı beraberinde getirdi. Fakat hala verilerin, sıcaklık dağılımının mevsim normallerinin üzerinde olması, sonbahar geçişinin gerçekleşmemesi, mevsimlerin iç içe geçmeye başlaması üretim kalitemizi doğrudan etkilemeye başlıyor. Önümüzdeki süreçte bu yağışların dalgalı şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sel tehlikeleri ile karşılaşabiliriz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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