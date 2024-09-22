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        Tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:30
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        Tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi E.K.’yi (22) tüfekle sağ ayağından vurarak yaralayan E.M.K. (20), gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kalkanca Mahallesi’nde meydana geldi. E.M.K. (20) ve ağabeyi E.K. (22) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.M.K., kardeşi E.K.’yi tüfek ile sağ ayağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağında 5 saçma girişi bulunan E.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.

        E.M.K.’nin kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan 12, ağabeyi E.K.’nin ise kasten yaralama ve evden hırsızlık gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

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