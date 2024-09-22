Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi; 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.