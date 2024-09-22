Samsun'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi; 1 gözaltı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. (32), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.