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        Samsun'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi; 1 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:10
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        Samsun'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi; 1 gözaltı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. (32), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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