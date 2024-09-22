Oğluna elektrikli bisiklet almak isterken dolandırıldı

SAMSUN’da oğluna internet üzerinden elektrikli bisiklet almak isteyen Hava Ceviz (40), 8 bin 800 lira dolandırıldı. Satıcının kendisini asker olarak tanıttığını söyleyen Ceviz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun'da oğlu Metin Bilir’in (23) işe gidip gelmesi için elektrikli bisiklet alarak sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Hava Ceviz, 20 Eylül’de sosyal medya üzerinden görüp beğendiği elektrikli bisiklet için satıcı İ.Ö. ile iletişime geçti. İddiaya göre bisiklet için 8 bin 800 TL olarak fiyat konusunda anlaşan Ceviz, parayı İ.Ö.'nün hesabına gönderdi. Fakat açıklama kısmına bir şey yazmadığını söyleyen satıcı Ceviz’den tekrar 8 bin 800 TL para istedi. Dolandırıldığını anlayan Ceviz, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.