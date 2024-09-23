Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, 6'ncı kattan düşerek öldü

SAMSUN'unAtakum ilçesinde B.G. (14), dedesi ile kaldığı evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Y.G.'nin (50) oğlu B.G. iddiaya göre dedesi ile kaldığı evin 6'ncı katından zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.G., sağlık ekipleri tarafından önce özel hastaneye ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G., kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.