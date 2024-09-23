Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, 6'ncı kattan düşerek öldü

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, 6'ncı kattan düşerek öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde B.G. (14), dedesi ile kaldığı evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Y.G.'nin (50) oğlu B.G. iddiaya göre dedesi ile kaldığı evin 6'ncı katından zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.G., sağlık ekipleri tarafından önce özel hastaneye ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G., kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıptan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıptan "ısırık" raporu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Havza'da 212 ünite kan bağışı toplandı
        Havza'da 212 ünite kan bağışı toplandı
        Trafik kazasıyla sporda yarım kalan hayallerini boccia ve masa tenisiyle sü...
        Trafik kazasıyla sporda yarım kalan hayallerini boccia ve masa tenisiyle sü...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da firari hükümlü, mutfak tezgahının altında yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü, mutfak tezgahının altında yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü saklandığı mutfak tezgahının altında yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü saklandığı mutfak tezgahının altında yakalandı