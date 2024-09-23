Samsunspor Başkanvekili Bilen: Takım olarak birinci hedefimiz ligde kalmak

SAMSUNSPOR Başkanvekili Veysel Bilen, "Bizim hedeflerimiz arasında kulübümüzü vakti geldiğinde Avrupa’ya götürmek var. Ama o sene bu sene değil. Takım olarak birinci hedefimiz ligde kalıp ilk 10 sıranın koşullarını zorlamaktır" dedi.

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Rizespor deplasmanında 1-0 galip gelen Samsunspor, puan tablosunda 4’üncü sırada yerini aldı. Deplasmanda alınan galibiyet sonrasında açıklamada bulunan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Evimizde kaybettiğimiz Konyaspor maçı bizi üzmüştü. Ancak daha sonra hafta içinde Başakşehir’i yenmiş olmamız ve akabinde Rizespor’u yenmiş olmamız bizim sevincimizi ikiye katladı” dedi.

‘HADDİMİZİ BİLEREK LİGİN SONUNA KADAR BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ’ Yönetimden futbolcuya kadar bu disiplinde ilerlemek istediklerini belirten Veysel Bilen, “Tabi bu galibiyetlerle hem mutluyuz hem de sorumluluğumuzun arttığını biliyoruz. Ligin henüz başındayız. 3 tane deplasman galibiyetimiz oldu. Dolayısıyla transfer yasağının olduğu bir sezonda, herkesin sezona başlarken Samsunspor’a tereddütle baktığı bir yerde spor kamuoyunun beğeni ve takdirini kazanan oynadığımız oyun, aldığımız puanlar bir hayli dikkat çekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bunun sorumluluğunu idrak ediyoruz. Oyuncu kardeşlerimizde bu bilinçteler. Şımarmadan haddimizi bilerek ligin sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Başta başkanımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncu kardeşlerimizle uyum içinde ligde kalma hedefimiz ile beraber ilk 10 için koşulları zorlama yönünde de çabalıyoruz. Maç maç planlar yapıyoruz. Bu maç geride kaldı. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Taraftarlarımızın desteği ile bu maçta da iyi bir oyunla puanlar almak istiyoruz. Bu vesile ile taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Rizespor yönetimine, taraftarlarına şahsım ve kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. Başkanlarından en uçtaki görevlisine kadar misafir takıma gösterilebilecek en centilmen ilişkiyi bizlere gösterdiler. Zaten Rizespor ile Samsunspor’u kardeş kulüp gördüğümüz için centilmence bir maç oldu. Umarım Türk futbolunda böyle kulüplerin sayısı artar” diye konuştu.