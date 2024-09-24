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        Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı

        SAMSUN'daotomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:05
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        Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı
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        SAMSUN'daotomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.B. (17), şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek, ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada trafik bilirkişisinden kusur raporu istenirken, M.B. hakkında da zorla getirme kararı verildi.

        Kaza, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, kurtarılamadı. M.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra yapılan itiraz sonucu M.B.'ye, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası kaldırıldı.

        EK SAVUNMA KARARI

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. M.B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Sefa Şerif Efe'nin babası Ömer Efe, annesi Songül Maraşlı Efe ve avukatları Arslan Bolat, hazır bulundu. M.B., şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek, duruşmaya katılmadı. M.B. hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, suçun 'Bilinçli taksir' olma ihtimaline karşı da sanıktan ek savunma istenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca trafik bilirkişisinden kusur raporu alınmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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