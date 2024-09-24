Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı

SAMSUN'daotomobili ile motosiklete çarparak kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü M.B. (17), şehir dışında üniversite kazanıp, okuduğunu mazeret göstererek, ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada trafik bilirkişisinden kusur raporu istenirken, M.B. hakkında da zorla getirme kararı verildi.

Kaza, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, kurtarılamadı. M.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra yapılan itiraz sonucu M.B.'ye, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası kaldırıldı.