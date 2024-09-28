Ümit Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülke kalkınamaz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülke ekonomik olarak kalkınamaz, refaha ulaşamaz, sanayileşmesini tamamlayamaz, halkına refah götüremez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Samsun’da düzenlenen 9. Karadeniz Kitap Fuarı’nda ‘Anadolu Kalesi Projesi’ söyleşisi düzenledi. Söyleşide Türkiye’deki sığınmacıların ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini belirten Ümit Özdağ, geri dönmedikleri sürece Türkiye ekonomisinin düzelemeyeceğini söyledi. Özdağ, “13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülke ekonomik olarak kalkınamaz, refaha ulaşamaz, sanayileşmesini tamamlayamaz. Halkına refah götüremez. 13 milyon sığınmacı ve kaçak bir sabah kalktıklarında 1 tane yumurta yeseler, Türkiye’de yumurta fiyatları artar. Türkiye’de yumurtanın günlük tüketimi 80 milyon taneydi, şimdi 110 milyon ihtiyaç duyduğumuz yumurta ve süt ürünü var. Artık üretim tüketimi karşılamıyor. Üretim tüketimi karşılamadığı zaman fiyatlar artar. Gıda maddeleri enflasyonunda dünyada 1’inci oluşumuzun nedeni ek 13 milyon insanı beslemek zorunda oluşumuzdur. Kira ve konut fiyatlarında da gerçekçi olmayan bir artış var. Çünkü milyonlarca aile geldi ve Türkiye’de ev kiraladı, ev satın aldı. Konut piyasası darmadağın oldu” diye konuştu.