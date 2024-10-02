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        Sahilde dedektörle altın ve madeni para aradılar

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir grup, yaz boyunca tatilcilerin denize girdiği sahilde dedektörle altın, gümüş, madeni para aradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:10
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        Sahilde dedektörle altın ve madeni para aradılar
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir grup, yaz boyunca tatilcilerin denize girdiği sahilde dedektörle altın, gümüş, madeni para aradı.

        Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde bir grup, yaz aylarında tatilcilerin denize girdiği sahillerde arama yaptı. 3 kişilik grup, ellerinde dedektör, tatilcilerin unuttuğu ya da düşürdüğü altın, gümüş veya madeni paraları aradı. O anlar, bölgede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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