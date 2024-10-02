Alabora olan teknede kaybolduktan sonra cesedi bulunan balıkçı toprağa verildi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan ve 3 gün sonra kayalıklara arasında cansız bedeni bulunan Orhan Çorbacı (34) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 29 Eylül saat 21.00 sıralarında Bafra ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Cengiz Liman ile Orhan Çorbacı, balık tutmak için ‘Liman 55’ isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra dalgalı denizde tekne alabora oldu. Suya düşen balıkçılardan Cengiz Liman yüzerek kıyıya çıktı. Liman, arkadaşını göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kayıp olan Orhan Çorbacı’nın bulunabilmesi için denizde ve kıyı çevresinde çalışma başlattı. Ekipler, 3 gün süren arama çalışmalarında dün sabah saatlerinde Orhan Corbacı’nın kayalıkların arasında cansız bedenine ulaştı.