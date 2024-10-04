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        Projeleriyle dünyaya ilham veren Nurten öğretmen, kitap çıkarttı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan Nurten Akkuş, 'Benim Adım Öğretmen', 'Baba Bana Bir Masal Anlat' ve 'Minik Yıldız Pırıl'ın Hayali' isimli kitaplar çıkarttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:00
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        Projeleriyle dünyaya ilham veren Nurten öğretmen, kitap çıkarttı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan Nurten Akkuş, ‘Benim Adım Öğretmen’, ‘Baba Bana Bir Masal Anlat’ ve ‘Minik Yıldız Pırıl’ın Hayali’ isimli kitaplar çıkarttı. Öğretmenliğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Nurten Akkuş, öğretmenlere, öğrencilere ve okuyan herkese ilham kaynağı olacağını ifade etti.

        Eğitim alanındaki projeleriyle 2018 yılında dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilerek, Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen oldu. 2019 yılında AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasında ‘Küresel Öğretmen’ ödülüne layık görülen ve dünyanın ilham veren öğretmeni ödülünü alan, 2021 yılında İngiltere tarafından verilen Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü kazanan Akkuş’un, ‘Türkiye’nin geleceğe iz bırakan 30 kadını’, ‘Türkiye’nin eğitimde fark yaratan 9 kadını’, ‘Dünyanın en ilham verici 3 öğretmeni’, ‘Yılın kadını’, ‘Yılın öğretmeni’ gibi ödülleri de bulunuyor.

        Nurten Akkuş, çıkarttığı ‘Benim adım öğretmen’, ‘Baba bana bir masal anlat’ ve ‘Minik yıldız Pırıl’ın hayali’ isimli kitapları hakkında bilgi verirken, en çok sevilen projesini de kitap haline getirdiğini söyledi. Akkuş, “‘Baba bana bir masal anlat’ projesi çok sevilen bir projeydi. Bu projenin kitap haline gelmesi ve sadece okullarda uygulanması değil, evde de bu atmosferin oluşturulması açısından bizim için çok değerliydi. Çocuklarımız tarafından çok keyifle okundu. Çocuklarımız, babalarımız, dedelerimiz, erkek rol modellerin çocuklarla daha çok vakit geçirilmesini amaçladığı için bu hikaye kitabı da bir o kadar sevildi. Güzel bir kitap. Çocukların babalarıyla, dedeleriyle arasında geçen çok önemli bir hikayeyi anlatıyor” dedi.

        Diğer çıkarttığı kitaplar hakkında da bilgi veren Akkuş, “’Benim adım öğretmen’ kitabı, benim hikayemle başlıyor ama birçok bölüm içeriyor. Bölümlerden bir tanesi benim hikayemi anlatıyor ama daha sonrasında ‘neden yapmamız gerekiyor ve nasıl yapmamız gerekiyor ‘un yol haritasını veriyor. Bu kitap önce benim hikayemle başlayacak. Daha sonrasında kendi hikayesini yazabilecek cesaret ve ilham okuyucumuza kalacak. ‘Minik yıldız Pırıl’ın hayali’ isimli kitabımız ise çocuklarımızın gökyüzünü çok sevdiğini ve merak ettiğini biliyoruz. Bundan dolayı da çocuklarımıza gökyüzünü anlatan bir hikaye kitabımız olsun istedik. Bu sebeple onların hayal güçlerini geliştirmeyi, onların minik yıldız Pırıl gibi bir arkadaşı olsun istedim. Aynı zamanda minik yıldız Pırıl’la kendisiyle beraber empati yapabilecek durumda olmalarını sağlayan bir çalışma. Minik yıldız Pırıl birçok hayali gerçekleştirmek istiyor ve aniden yapmak istiyor. Fakat bunun için daha çok çalışması gerektiğini anlatıyor. Çocuklarımız da bu kitabı okudukça hem gökyüzünü daha çok sevecekler, merak ettikleri konulara daha çok değinecekler hem de burada verilen mesajı da kendi yaşamlarına çok daha rahat uygulayabilecekler” diye konuştu.

        ÖĞRETMENLİK BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ

        Dünyadaki tüm çocukların mutlu olması gerektiğini belirten Akkuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Ben çocuğumuzu merkeze aldım ve bunun dahilinde öğretmenler, öğretmen adayları, anneler, babalar, çevresinde yaşadığı insanlar, arkadaşları kim varsa gelin hep birlikte el ele tutuşalım ve merkeze aldığımız çocuğumuza daha iyi günler ve yarınlar armağan edelim istedim. Bundan dolayı kuşaklar arası bağların kuvvetlendirilmesi, kadınlarımızın sosyal ve kültürel anlamda geçiminin desteklenmesi, ekonomik olarak hayata katılımlarının desteklenmesi, çocuklarımızın sosyal aktivitelere daha çok zaman ayırması, kendini keşfetmesi gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Biliyorum ki yetiştirdiğimiz her çocuk bir gün bizim geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. Bunun için de ne kaybedecek zamanımız var ne de kaybedecek tek bir çocuğumuz. Ben puzzle’ın o içerisinde güzel resmi, çocuklarımızı tamamlamak istiyorum. Onun için de hepimizin el ele vermesi gerekiyor. İstiyorum ki sadece benim öğrencilerim, benim çocuklarım mutlu olmasın. İstiyorum ki dünyadaki tüm çocuklar mutlu olsun. Çünkü her bir çocuğun yüreği sevgiyle dolduğunda, yüzü gülücükle dolduğunda çok daha mutlu bir öğretmen olacağım. Öğretmenlik benim için bir yaşam biçimi. Çınar ağacını büyüttüğümü düşünüyorum. İleride gölgesine sığınıp oturduğumda insanlar hayatına dokunduğum kişiler olarak benim karşıma çıkacak. Uzanabildiğim tüm hayatlara erişmek istiyorum. Ben bir öğretmenim, ben bir kadınım, ben bir gencim ve farklı farklı rollerim var. Her bir rolüyle ilham alan, ilham verdiğimiz birçok insan var. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Bu düşünce gerek Türkiye’de gerek dünyada çok önemli bir yere sahip. Dünyanın en iyi 10 öğretmen arasına girerek dünyada eğitim nobeline aday gösterilen tek Türk kadın öğretmenim. Bu sebeple de diğer Türk devletlerinden de çok büyük destek almaktayım. Azerbaycan bana ‘siz ne kadar Türkiye’nin gururuysanız bizim de gururumuzsunuz’ diyor. Bunu taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Hem Türk devletlerin adını temsil etmekten hem de ülkemizdeki güzel örnekleri, öğretmen sevgisini, çocuklarımızla yaptığımız o keyifli çalışmaları tüm dünyaya rol model olarak armağan etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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