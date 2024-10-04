Projeleriyle dünyaya ilham veren Nurten öğretmen, kitap çıkarttı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde öğretmenlik yapan ve hayata geçirdiği projelerle dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan Nurten Akkuş, ‘Benim Adım Öğretmen’, ‘Baba Bana Bir Masal Anlat’ ve ‘Minik Yıldız Pırıl’ın Hayali’ isimli kitaplar çıkarttı. Öğretmenliğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Nurten Akkuş, öğretmenlere, öğrencilere ve okuyan herkese ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Eğitim alanındaki projeleriyle 2018 yılında dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri seçilerek, Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen oldu. 2019 yılında AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasında ‘Küresel Öğretmen’ ödülüne layık görülen ve dünyanın ilham veren öğretmeni ödülünü alan, 2021 yılında İngiltere tarafından verilen Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü kazanan Akkuş’un, ‘Türkiye’nin geleceğe iz bırakan 30 kadını’, ‘Türkiye’nin eğitimde fark yaratan 9 kadını’, ‘Dünyanın en ilham verici 3 öğretmeni’, ‘Yılın kadını’, ‘Yılın öğretmeni’ gibi ödülleri de bulunuyor.

Nurten Akkuş, çıkarttığı ‘Benim adım öğretmen’, ‘Baba bana bir masal anlat’ ve ‘Minik yıldız Pırıl’ın hayali’ isimli kitapları hakkında bilgi verirken, en çok sevilen projesini de kitap haline getirdiğini söyledi. Akkuş, “‘Baba bana bir masal anlat’ projesi çok sevilen bir projeydi. Bu projenin kitap haline gelmesi ve sadece okullarda uygulanması değil, evde de bu atmosferin oluşturulması açısından bizim için çok değerliydi. Çocuklarımız tarafından çok keyifle okundu. Çocuklarımız, babalarımız, dedelerimiz, erkek rol modellerin çocuklarla daha çok vakit geçirilmesini amaçladığı için bu hikaye kitabı da bir o kadar sevildi. Güzel bir kitap. Çocukların babalarıyla, dedeleriyle arasında geçen çok önemli bir hikayeyi anlatıyor” dedi.

Diğer çıkarttığı kitaplar hakkında da bilgi veren Akkuş, “’Benim adım öğretmen’ kitabı, benim hikayemle başlıyor ama birçok bölüm içeriyor. Bölümlerden bir tanesi benim hikayemi anlatıyor ama daha sonrasında ‘neden yapmamız gerekiyor ve nasıl yapmamız gerekiyor ‘un yol haritasını veriyor. Bu kitap önce benim hikayemle başlayacak. Daha sonrasında kendi hikayesini yazabilecek cesaret ve ilham okuyucumuza kalacak. ‘Minik yıldız Pırıl’ın hayali’ isimli kitabımız ise çocuklarımızın gökyüzünü çok sevdiğini ve merak ettiğini biliyoruz. Bundan dolayı da çocuklarımıza gökyüzünü anlatan bir hikaye kitabımız olsun istedik. Bu sebeple onların hayal güçlerini geliştirmeyi, onların minik yıldız Pırıl gibi bir arkadaşı olsun istedim. Aynı zamanda minik yıldız Pırıl’la kendisiyle beraber empati yapabilecek durumda olmalarını sağlayan bir çalışma. Minik yıldız Pırıl birçok hayali gerçekleştirmek istiyor ve aniden yapmak istiyor. Fakat bunun için daha çok çalışması gerektiğini anlatıyor. Çocuklarımız da bu kitabı okudukça hem gökyüzünü daha çok sevecekler, merak ettikleri konulara daha çok değinecekler hem de burada verilen mesajı da kendi yaşamlarına çok daha rahat uygulayabilecekler” diye konuştu.