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        Dolandırıldığını, evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince anladı

        SAMSUN'da aile dostu T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:13
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        Dolandırıldığını, evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince anladı
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        SAMSUN’da aile dostu T.İ. tarafından dolandırıldığını öne süren Dursiye Giritli (37), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince dolandırıldığını anladığını belirten Giritli, “Üzerime şirket açtılar, dolandırıldım. Benim ocağım yandı” dedi.

        İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Dursiye Giritli, 29 Aralık 2023’te aile dostu T.İ.’nin kendisini arayıp, ‘Bir ev var adamın durumu iyi değil, satmak zorunda kalıyor. Gel alalım seninle’ deyince Kocaeli’ye gitti. İzmit ilçesine giden Giritli, yakınlarından borç da alarak bir araya getirdiği 850 bin lirayla evi satın aldı. 1 ay sonra T.İ.’nin eve alıcı çıktığını söylemesi üzerine 1 milyon 200 bin liraya satışı yapıldı. Ama Giritli’ye para verilmedi.

        Karşı tarafın bir süre oyaladığı Giritli’ye 'borcunu karşılayacağız' denilerek, üzerine Güç Hızar Yapı Malzemeleri Kimya Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi adında şirket açıldı. Üzerine 9 tane de hat alınan Giritli’nin evine 4 ay sonra Kocaeli Vergi Dairesi’nden 1 milyon 463 bin 689,44 liralık vergi borcu geldi. Belgede, vergi borcunun 1 ay içerisinde ödenmesi gerektiği bildirildi. Dolandırıldığını anlayan Dursiye Giritli, T.İ., A.M., A.Ö. ve ismini Aslan olarak bildiği bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        'AİLE DOSTUM TARAFINDAN DOLANDIRILDIM'

        T.İ.’nin kendisinin aile dostu olduğunu söyleyen Dursiye Giritli, “Sevdiğim bir insan dedim, güvendim ama beni dolandırdılar. Üzerime ev aldığı yetmezmiş gibi üzerime de şirket de açtı. Şu anda mağdur durumdayım. Bana, ‘Bir ev var adamın durumu iyi değil, satmak zorunda kalıyor. Gel ortaklaşa alalım seninle’ dedi. Ben de 850 bin lira para verdim. Sonra beni Kocaeli İzmit ilçesinde bir eve götürdüler. Oradaki evi aldık. Bir süre sonra evi satmak için 1 milyon 200 bin liraya beni tanıştırdıkları Cebrail isimli kişiyle anlaştık. Ama hesabıma para atmadılar. Üzerime şirket açtılar, dolandırıldım. Benim ocağım yandı. Şu anda vergi borcu geldi. Çocuğumun hakkını yediler. 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu çıkınca adalete teslim oldum. 2 yetim büyütüyorum, annem babam yok. Tek başıma ortada kaldım” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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