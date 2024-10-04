Dolandırıldığını, evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince anladı

SAMSUN’da aile dostu T.İ. tarafından dolandırıldığını öne süren Dursiye Giritli (37), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince dolandırıldığını anladığını belirten Giritli, “Üzerime şirket açtılar, dolandırıldım. Benim ocağım yandı” dedi.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Dursiye Giritli, 29 Aralık 2023’te aile dostu T.İ.’nin kendisini arayıp, ‘Bir ev var adamın durumu iyi değil, satmak zorunda kalıyor. Gel alalım seninle’ deyince Kocaeli’ye gitti. İzmit ilçesine giden Giritli, yakınlarından borç da alarak bir araya getirdiği 850 bin lirayla evi satın aldı. 1 ay sonra T.İ.’nin eve alıcı çıktığını söylemesi üzerine 1 milyon 200 bin liraya satışı yapıldı. Ama Giritli’ye para verilmedi.

Karşı tarafın bir süre oyaladığı Giritli’ye 'borcunu karşılayacağız' denilerek, üzerine Güç Hızar Yapı Malzemeleri Kimya Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi adında şirket açıldı. Üzerine 9 tane de hat alınan Giritli’nin evine 4 ay sonra Kocaeli Vergi Dairesi’nden 1 milyon 463 bin 689,44 liralık vergi borcu geldi. Belgede, vergi borcunun 1 ay içerisinde ödenmesi gerektiği bildirildi. Dolandırıldığını anlayan Dursiye Giritli, T.İ., A.M., A.Ö. ve ismini Aslan olarak bildiği bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 'AİLE DOSTUM TARAFINDAN DOLANDIRILDIM'